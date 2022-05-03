ВР дозволила теробороні виконувати завдання в районах бойових дій

Про це повідомляється на сайті ВР.

338 нардепів проголосували за зміни до закону "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Як пояснюють автори, ці зміни нададуть можливість представникам тероборони виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ чи об’єднаних сил в зоні ведення бойових дій.

Закон також виключає норму, яка закріплювала можливість виконання завдань територіальної оборони тільки поза районами ведення бойових дій. Тепер бійці тероборони можуть виконувати завдання на всій території України включно з районами ведення боїв.