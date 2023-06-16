Вранці 17 червня в небі можна буде спостерігати парад планет
Вранці 17 червня одразу п'ять планет - Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій, вишикуються на одній прямій у небі під кутом 93°
Про це пише Starwalk.space.
За годину до світанку, 17 червня, п’ять планет вишикуються під кутом 93° щодо Сонця, утворюючи єдину лінію. Ймовірно, спостерігати це явище зможуть переважно жителі Східної півкулі. Варто зауважити, що Україна розташована в Північній та Східній півкулях.
Це вважається рідкісним планетарним вирівнюванням, і ймовірно, розрізнити ці планети серед яскравих зірок може бути складно. Зазначається, що парад планет можна буде спостерігати починаючи з 16 червня. Однак, вирівнювання може бути помітне у деяких місцях за кілька днів до та після основної дати.
Відомо, що найважче буде побачити Нептун і Уран.
Сатурн стане першою плането, яка зійде вже в середині ночі 16-17 червня. Нептун буде розташований близько на 10° нижче. Щоб помітити цю планету, знадобиться бінокль. Юпітер можна буде побачити неозброєним оком. А Уран з'явиться нижче Юпітера. Для спостереження за Ураном також рекомендується використовувати бінокль. Останньою планетою, яка зійде 17 червня, буде Меркурій.
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