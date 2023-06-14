Учені виявили зірку, що в процесі кристалізації перетворюється на гігантський алмаз
Учені виявили зірку, яка перебуває у процесі кристалізації в гігантський космічний алмаз. Їй дали ім'я HD 190412 C
Про це інформує Space.
Зазначають, що HD 190412 C розташована за 104 світлові роки від Землі. Її вік становить приблизно 4,2 млрд років. Вона є білим карликом, оскільки спалила більшу частину свого палива перед руйнуванням. У такого виду зірок, ядра яких складаються переважно з металевого кисню та вуглецю, процес охолодження, що слідує за колапсом, призведе до кристалізації в космічний алмаз гігантського розміру.
Утім зазначають, що цей процес доволі повільний - він займає один квадрильйон років (квадрильйон - це тисяча трильйонів, трильйон - тисяча мільярдів). Водночас вік Всесвіту становить 13,6 млрд років.
Астрономи вважають, що HD 190412 C перебуває на ранніх етапах кристалізації в гігантський алмаз. Її температура наразі складає 11 420 градусів за Фаренгейтом (6300 градусів за Цельсієм) - саме це ставить її у діапазон кристалізації.
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