Учені виявили зірку, що в процесі кристалізації перетворюється на гігантський алмаз

Про це інформує Space.

Зазначають, що HD 190412 C розташована за 104 світлові роки від Землі. Її вік становить приблизно 4,2 млрд років. Вона є білим карликом, оскільки спалила більшу частину свого палива перед руйнуванням. У такого виду зірок, ядра яких складаються переважно з металевого кисню та вуглецю, процес охолодження, що слідує за колапсом, призведе до кристалізації в космічний алмаз гігантського розміру.

Утім зазначають, що цей процес доволі повільний - він займає один квадрильйон років (квадрильйон - це тисяча трильйонів, трильйон - тисяча мільярдів). Водночас вік Всесвіту становить 13,6 млрд років.

Астрономи вважають, що HD 190412 C перебуває на ранніх етапах кристалізації в гігантський алмаз. Її температура наразі складає 11 420 градусів за Фаренгейтом (6300 градусів за Цельсієм) - саме це ставить її у діапазон кристалізації.