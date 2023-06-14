Повз Землю 15 червня пролетить потенційно небезпечний астероїд, розміром майже 500 м
У NASA розповіли, що у четвер, 15 червня, повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд 2020 DB5 - його довжина складає 488 м
Про це пише Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Астероїд пролетить на відстані близько 4,3 млн км від Землі зі швидкістю 34 272 км/год.
NASA пояснює, що астероїд вважається потенційно небезпечним, якщо його розмір перевищує 150 м і він наближається до Землі на відстань ближчу за 7,4 млн км.
- 6 червня поблизу Землі пролітав астероїд 2023 KW2, розміром близько 61 м.
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