Повз Землю 15 червня пролетить потенційно небезпечний астероїд, розміром майже 500 м

Про це пише Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Астероїд пролетить на відстані близько 4,3 млн км від Землі зі швидкістю 34 272 км/год.

NASA пояснює, що астероїд вважається потенційно небезпечним, якщо його розмір перевищує 150 м і він наближається до Землі на відстань ближчу за 7,4 млн км.