Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Відстань від нього до Землі становитиме близько 4,5 млн км, а швидкість руху - 36 360 км за годину.

Довжина небесного об'єкта становить близько 61 метр.

Зазначимо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". Однак 2023 KW2 не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається "потенційно небезпечним".

Довідка: Астероїд - невелике небесне тіло розміром від декількох метрів до сотень кілометрів, яке обертається кеплерівською орбітою навколо Сонця. Менші небесні тіла називають метеороїдами (розміри від декількох міліметрів до метрів), а більші - карликовими планетами (близько тисячі кілометрів). За визначенням, астероїди, на відміну від карликових планет, мають занадто низьку масу, щоб досягти гідростатичної рівноваги та набути приблизно кулястої форми, тому зазвичай є тілами неправильної форми.

Наразі відомо про існування понад 1,265 мільйона астероїдів у Сонячній системі (станом на 7 лютого 2023 року), і щомісяця додаються кілька тисяч нових відкритих об'єктів.