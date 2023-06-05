Повз Землю пролетить 61-метровий астероїд
Поблизу Землі у вівторок, 6 червня, пролетить астероїд 2023 KW2, кажуть у Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA)
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Відстань від нього до Землі становитиме близько 4,5 млн км, а швидкість руху - 36 360 км за годину.
Довжина небесного об'єкта становить близько 61 метр.
Зазначимо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". Однак 2023 KW2 не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається "потенційно небезпечним".
Довідка: Астероїд - невелике небесне тіло розміром від декількох метрів до сотень кілометрів, яке обертається кеплерівською орбітою навколо Сонця. Менші небесні тіла називають метеороїдами (розміри від декількох міліметрів до метрів), а більші - карликовими планетами (близько тисячі кілометрів). За визначенням, астероїди, на відміну від карликових планет, мають занадто низьку масу, щоб досягти гідростатичної рівноваги та набути приблизно кулястої форми, тому зазвичай є тілами неправильної форми.
Наразі відомо про існування понад 1,265 мільйона астероїдів у Сонячній системі (станом на 7 лютого 2023 року), і щомісяця додаються кілька тисяч нових відкритих об'єктів.
- Після успішного запуску місії для вивчення Марсу два роки тому, космічне агентство ОАЕ планує відправити корабель до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, який вважається одним із найбільш загадкових космічних об’єктів Сонячної системи.
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