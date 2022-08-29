Все військове середовище обурено справою генерала Кривоноса, - військовослужбовець ЗСУ Погребиський
Депутат Київради, військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський зауважив, що генерал-майор ЗСУ Кривонос був призначений начальником Генштабу Валерієм Залужним відповідати за оборону міжнародного аеропорту "Київ"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Все військове середовище обурено справою генерал-майора ЗСУ Кривоноса. Саме формулювання - за "незаконну оборону" аеропорту "Київ" - саме по собі абсурдно. Під це формулювання можна підігнати будь-яких військовослужбовців сил ТрО, які у лютому, не чекаючи наказу пішли захищати Україну", - наголосив Погребиський.
Олександр Погребиський наголосив, що генерал-майор Кривонос законно виконував функції та обов’язки.
"Навіщо займатися цією політичною діяльністю під час війни? Тим паче проти генерала, який зробив вагомий внесок в оборону міста Києва. Кривонос активно критикував владу і ця справа є логічним ланцюжком, - зазначив Погребиський.
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