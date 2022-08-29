Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Все військове середовище обурено справою генерал-майора ЗСУ Кривоноса. Саме формулювання - за "незаконну оборону" аеропорту "Київ" - саме по собі абсурдно. Під це формулювання можна підігнати будь-яких військовослужбовців сил ТрО, які у лютому, не чекаючи наказу пішли захищати Україну", - наголосив Погребиський.

Олександр Погребиський наголосив, що генерал-майор Кривонос законно виконував функції та обов’язки.

"Навіщо займатися цією політичною діяльністю під час війни? Тим паче проти генерала, який зробив вагомий внесок в оборону міста Києва. Кривонос активно критикував владу і ця справа є логічним ланцюжком, - зазначив Погребиський.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують діяльність генерал-майора Збройних сил України Сергія Кривоноса

Колишній заступник секретаря РНБО генерал-майор в запасі Сергій Кривонос був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним керувати обороною аеропорту "Київ", як доброволець

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