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Війна з Росією: хроніка
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Всередині країни ми платимо ПДВ за дрони, – Шипович

Христина Парубій
20 серпня, 2023 неділя
12:41
Війна з Росією Люба Шипович

Співзасновниця благодійного фонду Dignitas зазначила, що ПДВ та мито держава зняла на дрони та комплектуючі, які завозяться за кордону. А всередині країни за готову техніку потрібно платити

Про це волонтерка розповіла у програмі "Війна і волонтери" ведучій Еспресо. 

"У нас існує неузгодженість законодавства. З одного боку знято мито і ПДВ на імпортні дрони, тобто, коли заїжджають готові дрони в Україну. Також було знято мито і ПДВ на комплектуючі для українських виробників. Але крім того, є ПДВ всередині країни, – зазначає Люба Шипович. – Тобто виробник може завезти комплектуючі без ПДВ, але коли він продає далі в Україні готові вироби чи ті ж комплектуючі іншому виробнику, тут настає ПДВ. Ось це внутрішнє ПДВ забули зняти наші законодавці. Я спілкувалася з депутатами та з міністром Федоровим. Ми дійшли розуміння того, що потрібно зняти внутрішнє ПДВ, а ввізне мито і ПДВ зняти не лише для виробників, а й для будь-кого. Тому що в нас дрони вироблять не тільки виробники дронів. Їх збирають самі військові, ініціативні групи, благодійні фонди, волонтери. Крім того, не завжди ввозять комплектуючі виробники, ввозять дистриб'ютори, які потім продають їх виробникам. Тому нема сенсу обмежувати тільки для виробників. Потрібно зняти мито і ПДВ на комплектуючі для ввезення будь-яким і зняти ПДВ на продаж їх всередині країни. Це все йде на фронт. Зараз в нас жодні дрони не йдуть кудись інде, все йде на фронт. У нас заборонені польоти в Україні. Тому немає сенсу обкладати податком те, що і так йде на фронт, те, що і так є благодійністю. Викуповує це не держава, а фонди, волонтери та самі військові". 

  • Нагадаємо, Люба Шипович розповіла, що з вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих до них. Китайські обмеження вплинуть на ринок малих FPV-безпілотників і їхня вартість значно зросте.
  • Також вона зазначала, що в Україні можна налагодити виробництво комплектуючих для дронів, але питання у грошах.
  • Волонтерка зазначила, що наразі держава не говорить скільки планує закупити дронів наступного року, тому українські виробники в невідомості. 
безпілотник
волонтери і війна
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