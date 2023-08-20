Про це волонтерка розповіла у програмі "Війна і волонтери", ведучої "Еспресо".

"Зараз в Україну приїжджають виробники та інвестори з інших країн дивитися наш ринок, тому що в Україні він дуже динамічний, – зазначає Люба Шипович. – У нас є швидкий зворотний зв'язок від користувачів з поля бою, виробники інколи в одній хаті сидять з військовими і одразу можуть щось вдосконалювати та покращувати. Оці так звані хати-майстерні набувають все більшого поширення на фронті, коли збірка відбувається на першій чи другій лінії фронту і це дуже швидкий процес від якогось покращення до його випробування у бойових умовах. Те, що у звичайний мирний час займало б місяці тестувань в лабораторіях. Якраз цей прогрес та інновації дуже швидко в Україні розвиваються. Але далі має слідувати серійне виробництво. І воно потребує капітальних вкладень. Добре, що в нас з'явилася армія дронів, яка задекларувала 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Але це до кінця цього року. Ніхто не знає, що буде наступного".

Люба Шипович наголошує, виробники не мають змоги зараз інвестувати у створення серійних виробництв, бо вони не знають чи в них будуть контракти наступного року. А це те, що потрібно бізнесу.

"Планування. Те, що Міністерство оборони мало б робити. Контракти хоча б на три роки, щоб виробники могли планувати, вкладатися та інвестувати у своє виробництво. Наразі дуже часто навіть хороші розробки та інновації не виходять в серійне виробництво, бо бізнесу не вигідно вкладати в це гроші. Наскільки я знаю, що 40 мільярдів, які були заявлені армією дронів, це гроші з бюджету. З Міноборони перенаправили на використання армії дронів, на закупівлю безпілотників. Але це лише до кінця цього року. Ніхто не говорить про те, а скільки українська держава планує законтрактувати наступного року. Наступний рік в нас взагалі невідомість, ніби ми за кілька місяців виграємо війну і не треба планувати нічого на наступний рік. Це такий дуже не державницький підхід, коли в нас не відбувається навіть середньострокового планування. Ми плануємо буквально до нового року. Це 3 місяці залишилося, а що буде через три місяці? Це те, де Міністерство оборони мало б взяти ініціативу і сказати наступного року ми плануємо виготовити таку кількість дронів в Україні і плануємо законтрактувати таку кількість. Виробники вкладайте в серійне виробництво, тому що наступного року ми у вас будемо викуповувати ось таку кількість. Цього, на жаль, не робиться".