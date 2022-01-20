Всі будуть щасливі: Промоутер Джошуа розкрив план, який зробить можливим супербій Усик - Ф'юрі

Про це повідомляє Mirror.co.uk.

За його словами є люди, які готові заплатити великі гроші, аби організувати між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми всі ще працюємо над організацією поєдинків між Джошуа та Усиком, а також Вайтом та Ф'юрі. Але є люди, які хочуть побачити бій між Ф'юрі та Усиком. Вони готові заплатити багато грошей. Якщо на кону багато грошей, то немає проблем, щоб розробити план, завдяки якому всі будуть щасливі. Звичайно, у такому разі є непоганий шанс, що Ф'юрі та Усик проведуть поєдинок", - сказав Хірн.

Він підтвердив, що Джошуа справді отримав пропозицію відмовитися від негайного реваншу з Усиком.

"Велися переговори щодо того, щоб Ф'юрі зустрівся з Усиком, а Ентоні з переможцем. Потім Вайт став би обов'язковим претендентом для нового абсолютного чемпіона. Насправді це все дуже складно зробити і всі здалися", - зазначив Хірн.

Він додав, що зараз найбільш ймовірним виглядають бої Усик - Джошуа та Ф'юрі - Вайт.

"План зараз такий, Джошуа зустрінеться з Усиком, Вайт з Ф'юрі, але та пропозиція все ще в силі і переговори продовжуються. Якщо запитати мою думку, то вважаю, що зараз чемпіони мають захистити свої титули. Звичайно, є велике бажання провести поєдинок, у якому визначиться абсолютний чемпіон", - підсумував Хірн.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні він мав зустрітися у реванші з Джошуа, а Ф'юрі - захищати титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) в бою проти Вайта.