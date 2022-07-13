Всі російські трубопроводи - це дорого і нерозумно, треба створювати ринок газу, - голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви

Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс в ефірі Еспресо.

"Те, що роблять німці з газом - це 19 століття. Росія - 18-19 століття. Ці всі труби та трубопроводи - це історія. Це дуже дорого і нерозумно, це не ринок, потрібно створювати ринок газу. І це можуть бути тільки термінали скрапленого газу. Зараз ми в Литві купуємо газ з Америки, з Норвегії, з Азії - немає жодних проблем. Закривайте всі ці труби, Росія все це давно зробила і ми цьому раді, тому що, ми незалежні", - сказав він.

На його думку, треба робити багато зеленої енергетики, але в той же час є питання щодо атомної енергетики.

"Чому німці так легко відмовились від неї? Це ж один із шляхів. Ми у Литві мали 80% енергетики з атому. Але Росія так попрацювала з нашими мізками, що ми не побудували американський чи японський реактор. Треба всі можливості використовувати, щоб від цієї голки відійти і ця осінь буде історичною, тому що, я думаю німці до кінця року відійдуть від російської голки і що тоді?", - зазначив Павіліоніс.

Він вважає, що це спричинить крах російської економіки.

"Всі ці ілюзії, що вони продадуть газ Китаю - вони вже продають, але за такими цінами, що там взагалі жодного бізнесу немає. Китай давно тримає Росію на колінах і якщо Росія хоче жити з новини Чингісханами - хай живе", - підсумував депутат.