Вступ до НАТО - єдине, що може гарантувати недопущення повторного російського вторгнення, - Луценко

Про це боєць ЗСУ та колишній генеральний прокурор Юрій Луценко сказав в ефірі програми "Суботній політклуб" на Еспресо.

На його думку, є декілька варіантів розвитку військової ситуації.

"Перший, абсолютно неприйнятний для України, це замороження конфлікту по тій лінії, яка є зараз. Це означає, що Росія стоятиме однієї ногою на правому березі Дніпра і в будь-який зручний для неї момент вона почне військове просування в бік Одеси, а це знищує економічний мир в Україні", - сказав Луценко.

Він вважає, що зачистка правого берега Дніпра від окупантів є дуже серйозним кроком для перемоги.

"Друга річ - від Кривого Рогу наступ для очищення лівого берега Дніпра з виходом до Перекопу (перешийок з Кримом, - ред.) . Якщо це станеться, я вважаю, що це буде величезна перемога. Якщо чинники нам дадуть це зробити в цьому році - я буду вважати, що це перемога для України. Я б хотів повернення Донбасу і Криму, але з іншого боку розумію, скільки десятків тисяч життів треба покласти за звільнення військовим шляхом кожного із величезних міст Донбасу та військової бази під назвою Крим", - додав Луценко.

За його словами, звільнення правого і лівого берега Дніпра і вступ в НАТО - це найважливіша річ для перемоги України.

"Будь-які наші перемоги можуть бути тимчасовими до нової війни. Вступ до НАТО - єдиний чинник, який гарантує нам збереження цілісності України і неповторення російського вторгнення. Членство в НАТО дає перспективу мирного життя нам і нашим дітям", - зазначив ексгенпрокурор.

Луценко вважає, що всі території, крім Донбасу і Криму, ЗСУ можуть і повинні звільнити в ході кампанії цього року.

Він додав, що вступ України в НАТО з окупованими територіями можливий.

"Такі прецеденти в історії НАТО є, більш того нинішня ситуація в Україні і світі є безпрецедентною. З моєї точки зору, керівництво НАТО прекрасно усвідомлює, що перемога Путіна є відкриттям гарячої Третьої світової війни, коли клуб диктаторів, натхненний перемогами Путіна в Україні почне такі ж дії по всій планеті. В таких умовах НАТО має приймати безпрецедентні рішення. Парасоля безпеки над Україною є парасолею безпеки над усім вільним світом", - підсумував Луценко.