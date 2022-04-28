Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко, - Єнс Столтенберг

Про це повідомляє видання Еurope-cities.

"Ми ведемо діалог з Фінляндією та Швецією, і це їхнє рішення. Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндію та Швецію тепло вітатимуть, і я очікую, що процес пройде швидко", – Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що кожна нація має право сама вирішувати своє майбутнє.

"Тож, коли Росія певним чином намагається загрожувати, налякати Фінляндію та Швецію, щоб вони самостійно не вирішували своє майбутнє, це лише показує, як Росія не поважає фундаментальне право кожної нації на вибір свого власного шляху", – додав Столтенберг.

Також генеральний секретар наголосив, що Фінляндія та Швеція вже дуже близькі до НАТО.

"Ми працюємо разом, разом тренуємось. І як тільки ми приймемо рішення запросити їх, це буде сильний політичний сигнал про те, що безпека Фінляндії та Швеції важлива для всіх союзників по НАТО", – додав він.

Нагадаємо, Естонія радо вітатиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вбачає в цьому поповненні зміцнення оборонної здатності Європи

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