Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Подача заявки для вступу до НАТО стало дуже довгоочікуваною несподіванкою для України. Тільки вчора ми говорили з французькими колегами і я підіймав питання про якомога швидший вступ України до Альянсу. Ми давно про це говоримо з нашими європейськими колегами", - розповів Мережко.

Народний депутат вважає, що вступ України до НАТО зможе зупинити військову агресію Путіна.

"Я вважаю, що єдиною гарантією безпеки для України є вступ до Альянсу. Якщо це вдасться, то ми зможемо зупинити військову агресію Путіна в Україні. Путін дуже боїться НАТО. І коли Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО, він нічого не зміг зробити. Тому, я переконаний, що Україна повинна вступити в НАТО та стати частиною європейської системи безпеки", - додав він.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку

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