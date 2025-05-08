Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки для вступу України в ЄС

Про це Зеленський написав у telegram.

Президент розповів, що Урсула фон дер Ляєн привітала український народ із Днем пам’яті та перемоги над нацизмом. Вона також підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України у ЄС. Президент наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху.

"Президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру", - йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що необхідне "безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру".

"Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському Союзу за підтримку", - додав він.