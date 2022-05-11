Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 417", - зазначили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Житомирській - 15.

Так, 9 травня від російського обстрілу житлового масиву в Личичанську на Луганщині зазнав поранень 13-річний хлопець.

"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю", - заявили в Офісі генпрокурора.

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