Вторгнення РФ в Україну: 232 дитини загинули, понад 427 - постраждало
Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинули 232 дитини та пошкоджено 1837 закладів освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 20 травня 2022 року більше 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 427 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.
Унаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури Лимана на Донеччині загинув підліток.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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