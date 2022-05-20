Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 20 травня 2022 року більше 659 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 427 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.

Унаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури Лимана на Донеччині загинув підліток.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.

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