Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 21 травня 2022 року більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 430 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.

У Лозовій на Харківщині 20 травня росіяни завдали ракетного удару по міському палацу культури, унаслідок чого семеро цивільних зазнали поранень, зокрема 11-річна дівчинка.

Унаслідок обстрілу Великих Хуторів на Харківщині було поранено 13-річну дівчинку.

Окупанти 18 травня обстріляли машину волоетерів на Луганщині й поранили 17-річного хлопчика.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

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