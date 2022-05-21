Вторгнення РФ в Україну: поранено понад 430 дітей і пошкоджено 1837 закладів освіти
Унаслідок повномасштабної війни понад 430 дітей зазнали поранень і пошкоджено 1837 закладів освіти, 172 з них - знищено повністю
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 21 травня 2022 року більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 430 поранено", - зазначили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.
У Лозовій на Харківщині 20 травня росіяни завдали ракетного удару по міському палацу культури, унаслідок чого семеро цивільних зазнали поранень, зокрема 11-річна дівчинка.
Унаслідок обстрілу Великих Хуторів на Харківщині було поранено 13-річну дівчинку.
Окупанти 18 травня обстріляли машину волоетерів на Луганщині й поранили 17-річного хлопчика.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.
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