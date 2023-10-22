Втрати російської армії на війні в Україні складають до 290 тис. військових, - британська розвідка
Втрати російських окупантів загиблими та важкопораненими сягають до 190 тисяч військових. Водночас з урахуванням поранених, які можуть повернутися на фронт, ця кількість становить до 290 тисяч
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Як повідомляє розвідка із посиланням на Міністерство оборони України, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат ворога на 90%.
"З лютого 2022 року Росія значно збільшила кількість своїх військ на території України, активізуючи вербування військ за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, яка відбулася восени 2022 року. Збільшення кількості особового складу є головним фактором, який дозволяє Росії одночасно захищати свою територію та проводити атаки", - вважають у розвідці.
Зазначається, що, ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала 150 -190 тисяч постійних втрат (загиблі та важкопоранені). Натомість кількість втрат з урахуванням тих, хто одужає і може повернутися на фронт, становить понад 240 - 290 тисяч.
У розвідці наголосили, що ця цифра не включає бойовиків ПВК Вагнера та їх полонених.
- За даними Генштабу ЗСУ, російські терористи з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 293 830 військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе