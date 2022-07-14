Втративши нафтовий ринок у Європі, Росія його вже не поверне, – аналітикиня Золкіна

Про це в коментарі Еспресо заявила аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна, яка понад два місяці працювала експерткою в Катарі, на телеканалі "Аль Джазіра".

"Моя порада: в спілкуванні з цими країнами потрібно орієнтуватися на дуже раціональні, матеріальні види співпраці. Завдання №1 – це нафта і газ. Чому нам це важливо? Бо чим швидше Європа знайде альтернативних постачальників газу, тим швидше буде газове ембарго і обнулення російської економіки за рахунок падіння доходів. Росія не зможе перенаправити російський газ, який вона зараз постачає в ЄС. Євросоюз – це найбільший експортер російського газу, найважливіший ринок для РФ (більше 40% російського газу йде саме туди). Але те, як швидко Європа зможе відмовитися від російського газу, залежить від того, як швидко країни Перської затоки і в першу чергу Катар зможуть давати нові обсяги і перенаправляти потоки в Європу", – зазначила Марія Золкіна.

Ще одним важливим завданням, що потрібно вирішити на Близькому Сході, вона назвала збільшення видобутку нафти.

"Збільшити видобуток потрібно для того, щоб збити ціну і розбити всі ці вигоди, що отримує Росія від високої ціни навіть при обмежених потоках нафти. І йдеться не про короткострокові завдання, бо європейські нафтові та газові контракти укладаються щонайменше на 10 років. Це означає, що Росія, яка втратила нафтовий ринок у Європі, його собі вже не поверне. Новий постачальник, який зайде на ринок, буде на 10-15 років убезпечений у плані постачання нафти. Росія точно з цього ринку піде і на цей ринок повинні з цікавістю та задоволенням зайти інші – наприклад Катар, який уже запланував збільшити видобуток на понад 40%.

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Російська нафта (особливо та, що розробляється в Північному морі) за технічними показниками є ніби вічним двигуном. Якщо ти зупиняєш механізм, кажуть експерти з енергетики, ти більше не можеш розробляти це родовище. А якщо ти його розробляєш, але не маєш куди подіти цю нафту – ти його не будеш розробляти. Тобто Росію треба поставити в глухий кут і це можна зробити за рахунок альтернативних постачальників, зокрема країн Перської затоки", – наголосила Золкіна.

За її словами, Україна зацікавлена в співпраці ЄС та країн Перської затоки з питань енергоресурсів, бо дасть політичну свободу Євросоюзу не оглядатись на Росію взагалі. Крім того, така співпраця дасть можливість Україні закуповувати додаткові об'єми газу та нафти.

Повний текст інтерв'ю в Марією Золкіною читайте на Еспресо згодом.

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