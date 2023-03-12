Схоже, у проросійської позиції Вучича закінчується "термін безплатного користування" - як то кажуть, "для подальшого використання оплатіть, будь ласка, ліцензію". Принаймні, катарський спіч Вучича саме так і виглядає — як нахабний шантаж Росії.

Отак просто прямим текстом: "ми хочемо заробляти". З мовчазною вказівкою: "або ми отримуємо достатні гроші від вас — або спокійно взаємодіємо з іншими клієнтами, навіть якщо це шкодитиме вашим інтересам, не можемо ж ми діяти собі на збиток?!".

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Вучич у кулуарах конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі: "Сербія нікому не постачає зброю. Ми виробляємо боєприпаси та продаємо боєприпаси. Ми не продавали ні зброї, ні боєприпасів ні Росії, ні Україні. Для Сербії існує відповідно до міжнародних законів так званий кінцевий користувач, і лише таким країнам Сербія може здійснювати постачання. Говорять, що ми експортували через Туреччину. Знаючи, що є ймовірність, що частину продукції буде надіслано будь-якій зі сторін конфлікту, ми додали, що не можна далі експортувати боєприпаси, які продали Туреччині. Чого ще від нас хочете? Ви хочете, щоб ми знищили Сербію, оборонну промисловість, чи ви хочете, щоб ми продавали, коли немає війн? Кому тоді продавати, коли немає війн? Ми чисті як сльоза, але хочемо заробляти. Ми вкладемо ще 100 млн євро в нашу оборонну промисловість".

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Таке враження, що останній рік Вучич ретельно вивчав досвід клану Кадирових: як маленькому клану горлорізів, що з дитинства розважались відрізанням голів росіян, вдалось вибити з Кремля данину. Причому данину регулярну, на постійній основі. Котра щоразу збільшується. І доповнюється чимраз більшими преференціями для Кадирових.

Вучич ретельно вивчав досвід клану Кадирових: як маленькому клану горлорізів, що з дитинства розважались відрізанням голів росіян, вдалось вибити з Кремля данину. Причому данину регулярну, на постійній основі

Ну, і досвід Ердогана теж штука дуже повчальна: як, не втручаючись у війну напряму, заробляти на обох сторонах конфлікту і ще на посередництві, і ще трошки на переробці та перепродажі краденого.

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Є шанс, що остаточно Вучича добила свіжа фоточка 17-річного Кадирова-спадкоємця, котрому забезпечили цілого Путіна для святкової фотосесії (але бодай поки Кадирова везли до Путіна в Кремль, а не Путіна до Кадирова в аул). І сербський лідер вирішив "Та якого біса, я теж так хочу!" і ризикнув зробити от таку відкриту заяву.

На данину він навряд чи розраховує — принаймні, досвіду Вучича має вистачати на тверезу оцінку вже близьких перспектив і Путіна, і Росії. Але вибити максимальну вигоду за мінімальну діяльність на той період, поки ще існуватиме РФ в нинішньому вигляді, — чому ні? Принаймні, ця заява свідчить про дуже прагматичні наміри президента Сербії.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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