Нова Австро-Угорщина проти України?
Не було б ЄС і НАТО, то не сумніваюся, що угорці б не просто "не продавали" нам зброю, а були б у союзі з Росією
"Австрія й Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну"...
Яка примха історії... За понад сто років два державотворчі залишки колишньої Дунайської імперії – Цеканії – що була найпершим і найзавзятішим ворогом царської Росії ще на початку XX століття, Австрія – через аншлюс, нацизм і постгітлерівську історію – та Угорщина – через союзництво з Гітлером і весь комуністичний та посткомуністичний період – докотилися до того, що чи не єдині на континенті відмовилися допомагати країні, здатній переламати хребет їхньому історичному ворогу.
Серед залишків Дунайської імперії з нами лише поляки, чехи й словаки (останні – зі скрипом). А не було б ЄС і НАТО, то не сумніваюся, що угорці б не просто "не продавали" нам зброю, а були б у союзі з Росією
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І ось приклад, як цей історичний ворог за менш ніж 100 років таким бути перестав.
Історія здатна дивувати. І якщо додати до цих двох також Хорватію з президентом-українофобом і, м'яко кажучи, пасивну і синтепоново-русофільську Словенію, то серед залишків Дунайської імперії з нами лише поляки, чехи й словаки (останні – зі скрипом). А не було б ЄС і НАТО, то не сумніваюся, що угорці б не просто "не продавали" нам зброю, а були б у союзі з Росією.
"Помніт Вєна, помнят Альпи і Дунай".
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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