"Австрія й Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну"...

Яка примха історії... За понад сто років два державотворчі залишки колишньої Дунайської імперії – Цеканії – що була найпершим і найзавзятішим ворогом царської Росії ще на початку XX століття, Австрія – через аншлюс, нацизм і постгітлерівську історію – та Угорщина – через союзництво з Гітлером і весь комуністичний та посткомуністичний період – докотилися до того, що чи не єдині на континенті відмовилися допомагати країні, здатній переламати хребет їхньому історичному ворогу.

Серед залишків Дунайської імперії з нами лише поляки, чехи й словаки (останні – зі скрипом). А не було б ЄС і НАТО, то не сумніваюся, що угорці б не просто "не продавали" нам зброю, а були б у союзі з Росією

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І ось приклад, як цей історичний ворог за менш ніж 100 років таким бути перестав.

Історія здатна дивувати. І якщо додати до цих двох також Хорватію з президентом-українофобом і, м'яко кажучи, пасивну і синтепоново-русофільську Словенію, то серед залишків Дунайської імперії з нами лише поляки, чехи й словаки (останні – зі скрипом). А не було б ЄС і НАТО, то не сумніваюся, що угорці б не просто "не продавали" нам зброю, а були б у союзі з Росією.

"Помніт Вєна, помнят Альпи і Дунай".

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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