Для Росії може бути лише один план Маршала. Це план маршала Жукова.

Не буде чого їстоньки й не буде з ким вступати в інтеркурс

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Тільки замість побєди – поразка, а замість "баби еще нарожают" ті баби, навпаки, рожать перестануть, бо не буде чого їстоньки й не буде з ким вступати в інтеркурс, адже ті, кого вони нарожали в прошлих серіях, не зароблять на їжу і вже вгноїли або продовжують угноювати українську землю. Їх усіх чекає щасливе майбутнє. Такі справи.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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