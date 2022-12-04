Для Росії може бути лише план маршала Жукова
Замість побєди – поразка, а замість "баби еще нарожают" ті баби, навпаки, рожать перестануть
Для Росії може бути лише один план Маршала. Це план маршала Жукова.
Не буде чого їстоньки й не буде з ким вступати в інтеркурс
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Тільки замість побєди – поразка, а замість "баби еще нарожают" ті баби, навпаки, рожать перестануть, бо не буде чого їстоньки й не буде з ким вступати в інтеркурс, адже ті, кого вони нарожали в прошлих серіях, не зароблять на їжу і вже вгноїли або продовжують угноювати українську землю. Їх усіх чекає щасливе майбутнє. Такі справи.
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Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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