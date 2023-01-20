Вучич: Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС

Таку заяву він зробив на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Politico.

"Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше – так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали", - зауважив президент Сербії.

Вучич додав, що "песимістично" налаштований щодо вступу Сербії до Європейського Союзу в найближчому майбутньому.

Проте він підтримав ідею Європейської політичної спільноти – міжурядового форуму, створеного у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він назвав її "важливою" та "гарною ідеєю (президента Франції Емманюеля, - ред.) Макрона".

Як відомо, у грудні 2022 року Нідерланди запропонували заморозити вступ Сербії до ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ.

Вже 18 січня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні погіршила стосунки Сербії з Росією. Офіційний Белград завжди підтримував дружні стосунки з Москвою, однак визнає Крим і Донбас українськими.

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