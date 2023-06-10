"Вучича геть!": У Белграді тривають масові антиурядові протести

Про це повідомляє Reuters.

Скандуючи "Вучич геть!", маючи на увазі президента Сербії, й тримаючи великий банер із написом "Студенти проти насильства", протестувальники зібралися перед парламентом і пройшли маршем до будівлі уряду.

Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Сербії Братислава Гашича і керівника спецслужби Александара Вуліна, яких вони звинувачують у нездатності притягнути до відповідальності злочинні угруповання.

Вони також вимагають відкликання ліцензій на національне мовлення у пов’язаних із владою телеканалів Pink TV і Happy TV і заборони деяких таблоїдів, які звинувачують у пропаганді насильства.

Сербський президент, однак, вважає, що його уряд не несе відповідальності за події. "Чи винен уряд у злочинах, які сталися? Я не можу з цим погодитися", – сказав він в інтерв'ю Reuters у п'ятницю.

Масові антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня, у Сербії тривають уже півтора місяця.