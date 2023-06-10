"Вучича геть!": У Белграді тривають масові антиурядові протести
Десятки тисяч сербів у п'ятницю взяли участь в антиурядовому протесті в Белграді – шостому з початку травня, звинувачуючи уряд в загибелі 18 людей у двох масових розстрілах і закликаючи міністра внутрішніх справ Сербії піти у відставку
Про це повідомляє Reuters.
Скандуючи "Вучич геть!", маючи на увазі президента Сербії, й тримаючи великий банер із написом "Студенти проти насильства", протестувальники зібралися перед парламентом і пройшли маршем до будівлі уряду.
Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Сербії Братислава Гашича і керівника спецслужби Александара Вуліна, яких вони звинувачують у нездатності притягнути до відповідальності злочинні угруповання.
Вони також вимагають відкликання ліцензій на національне мовлення у пов’язаних із владою телеканалів Pink TV і Happy TV і заборони деяких таблоїдів, які звинувачують у пропаганді насильства.
Сербський президент, однак, вважає, що його уряд не несе відповідальності за події. "Чи винен уряд у злочинах, які сталися? Я не можу з цим погодитися", – сказав він в інтерв'ю Reuters у п'ятницю.
Масові антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня, у Сербії тривають уже півтора місяця.
- Під час великих антиурядових протестів, що відбулися цього місяця в Белграді, демонстранти вимагали відставки Вучича, а також ще двох високопоставлених посадовців служби безпеки. Протестувальники вимагали відкликати ліцензії на мовлення у двох прихильних до Вучича телеканалів, які пропагують насильство і часто запрошують на ефіри засуджених воєнних злочинців.
- Мітингарі звинувачують Вучича у створенні безнадії і розколу в країні, що, на їх думку призвело до масових розстрілів 3 і 4 травня, в результаті яких загинули 18 і були поранені 20 людей.
- 27 травня Президент Сербії Александр Вучич заявив, що іде з посади голови Сербської прогресивної партії.
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