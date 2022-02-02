Вупі Голдберг відсторонили від роботи ведучою через її слова про Голокост

Про це повідомляє The Guardian.



"Я негайно відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні за її неправильні та образливі коментарі", - заявив Кім Годвін, президент ABC News. Про це оголосили після того, як Голдберг публічно вибачилась.



На телеканалі заявили, що попросили ведучу "виділити час на те, щоб подумати та дізнатися вплив її коментарів".



Скандал почався після коментарю Вупі Голдберг під час обговорення рішення шкільної ради американського штату Теннессі виключити з навчальної програми графічний роман Арта Шпігельмана "Маус. Сповідь уцілілого" про Голокост.



"Давайте будемо правдивими, Голокост - це не про расу, це не так. Йдеться про нелюдяність людини до людини, ось про що йдеться. Це дві групи білих людей", - заявила вона в понеділок в ефірі The View.



"Неважливо, чорний ти чи білий, чи єврей... всі їдять один одного", - продовжила Голдберг.



ЇЇ слова засудили меморіал Аушвіца і StopAntisemitism.org, а Джонатан Грінблат з Антидифамаційної ліги (організації, яка бореться з антисемітизмом) назвав її коментарі "небезпечними".



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