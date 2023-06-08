"Вважаємо, що це була Росія": очільник МЗС Ізраїлю про підрив Каховської ГЕС
Глава МЗС Ізраілю Елі Коен заявив, що до підриву Каховської ГЕС причетна Російська Федерація
Про це пише видання Maariv.
"Це все ще розслідується, ми вважаємо, що це була Росія", – сказав Коен, відповідаючи на запитання про те, хто причетний до руйнації Каховської ГЕС.
- Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
- 7 червня Білий дім заявив, що Каховської ГЕС була під контролем Росії, тому саме вона несе відповідальність за руйнування.
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