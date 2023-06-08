Каховської ГЕС була під контролем Росії, яка несе відповідальність за її руйнування, - Білий дім
Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської ГЕС на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію в Херсонській області
Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу у Вашингтоні.
При цьому представниця адміністрації американського президента зазначає, що Штати продовжують оцінювати те, що сталося із Каховською ГЕС.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в адміністрації повніше уявлення про те, хто або що викликало обвалення греблі, Жан-П'єр наголосила, що РФ "взагалі нема чого там бути".
"І знаєте, ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей непростий час", - сказала спікер Білого дому.
Вона додала, що якби РФ не влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, трагедії не було б, тому відповідальність за ситуацію лежить на Кремлі.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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