Ввечері 9 травня росіяни обстріляли Сумську область, втрат немає, - ОВА

Про це у telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Втрат немає, інформація по руйнуванням уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що значно інтенсивніше російські війська гатили по Одещині. Ввечері відбулося два ракетні обстріли: поцілили у відпочинкову інфраструктуру та ТРЦ зі складом. Є загиблі та постраждалі.

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