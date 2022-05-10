Ввечері 9 травня росіяни обстріляли Сумську область, втрат немає, - ОВА
Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині
Про це у telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Втрат немає, інформація по руйнуванням уточнюється", - йдеться в повідомленні.
- Відзначимо, що значно інтенсивніше російські війська гатили по Одещині. Ввечері відбулося два ракетні обстріли: поцілили у відпочинкову інфраструктуру та ТРЦ зі складом. Є загиблі та постраждалі.
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