Штатна ситуація: в ефірі “Еспресо” проєкт про вибори в США

20-хвилинний проєкт присвячений президентським виборам в США. В ньому - перебіг передвиборчої кампанії, аналіз виступів кандидатів та їх команд, прогнози американо-українські взаємовідносин та відносин Україна - НАТО тощо. Ведучий – міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин.

В ефірі “Еспресо” “Штатна ситуація” виходить по п'ятницях, о 9.30.

“Ми цінуємо нашу співпрацю з Радіо Свобода і у новому сезоні розширюємо лінійку проєктів наших колег в ефірі “Еспресо”. До виборів у США зараз прикута увага всього світу, тож ми пропонуємо нашій аудиторії фаховий аналіз ситуації та можливість дізнатися більше про те, що відбувається за океаном”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.

Крім “Штатної ситуації”, на телеканалі “Еспресо” продовжують виходити і інші проєкти Радіо Свобода: щовівторка - "В Україні", щосереди - “Крим.Реалії”, щочетверга - “Донбас. Реалії”.