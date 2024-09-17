Штатна ситуація: в ефірі “Еспресо” проєкт про вибори в США
Хто буде новим президентом США, яким бачать завершення війни в Україні претенденти на президентство, що буде з допомогою США Україні за нового очільника країни? Телеканал “Еспресо” продовжує співпрацю з Радіо Свободу і увійшов в осінній сезон з новим проєктом “Штатна ситуація”
20-хвилинний проєкт присвячений президентським виборам в США. В ньому - перебіг передвиборчої кампанії, аналіз виступів кандидатів та їх команд, прогнози американо-українські взаємовідносин та відносин Україна - НАТО тощо. Ведучий – міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин.
В ефірі “Еспресо” “Штатна ситуація” виходить по п'ятницях, о 9.30.
“Ми цінуємо нашу співпрацю з Радіо Свобода і у новому сезоні розширюємо лінійку проєктів наших колег в ефірі “Еспресо”. До виборів у США зараз прикута увага всього світу, тож ми пропонуємо нашій аудиторії фаховий аналіз ситуації та можливість дізнатися більше про те, що відбувається за океаном”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.
Крім “Штатної ситуації”, на телеканалі “Еспресо” продовжують виходити і інші проєкти Радіо Свобода: щовівторка - "В Україні", щосереди - “Крим.Реалії”, щочетверга - “Донбас. Реалії”.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.8Продаж 46.52
- Актуальне
- Важливе