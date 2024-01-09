Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна вибори в Росії Путінський режим готується до бунтів по всій Росії, - військовий експерт Притула
Ексклюзив

Путінський режим готується до бунтів по всій Росії, - військовий експерт Притула

9 січня, 2024 вiвторок
11:19
вибори в Росії путін

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що нова хвиля мобілізація й втрат у війні може призвести до масових заворушень по всій території РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Скоріше за все режим в Кремлі почне мобілізацію після президентських виборів. Тобто десь у квітні вони знову полізуть по всіх напрямках фронту. Полізуть масово і звісно отримають відповідь. Тому поки їхні 200-ті будуть розвозитись по всій території Російської Федерації, тоді буде зростати невдоволення населення. Під кінець року, ймовірно, на РФ чекає бунт", - пояснив Притула.

Експерт вважає, що путінський режим заздалегідь готується до бунтів по всій території РФ

"В Кремлі чудово розуміють, що нова хвиля мобілізації й цинкові гроби по всій території РФ може призвести до бунтів. Вони до цього готуються. Звісно ж вони будуть подавляти ці бунти. Саме для цього вони вже тривалий час готують свої приватні військові кампанії. Тобто, політичне керівництво РФ заздалегідь готується до масових заворушень по всій території Росії. Оскільки росіяни не проти війни з Україною, а проти своєї участі у цій війні. Тому чим більше їх поїде з України в гробах, тим більше буде наростати невдоволення російського населення", - додав він.

  • Відомо, що у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п’ятий термін.
  • 8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Росія
Володимир Путін
вибори президента
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Данило Гетманцев
8 січня, 2024 понедiлок
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
повітряна тривога
7 січня, 2024 неділя
Окупанти ввечері запустили "шахеди" та завдали ракетних ударів по Харкову
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.36
    Купівля 38.36
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 43.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 січня
11:26
Віктор Орбан
Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України, - Politico
11:26
Новини Західної України
Передавав конфіденційну інформацію китайській розвідці: моряка із США засудили до 27 місяців ув'язнення
11:22
ЗСУ, мобілізація
Очільник оборонного комітету ВР розповів, що думає про викрадання людей на вулиці працівниками ТЦК
11:07
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Не можемо підтвердити": у Повітряних силах прокоментували нібито збиття "шахеда" з реактивним двигуном
10:56
Олександр Завітневич
Очільник оборонного комітету ВР назвав причини падіння обсягів військової допомоги Україні
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський погрожує РФ помстою, а Німеччина закликає збільшити допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 9 січня
10:41
Додаток "Дія"
За 2023 рік українці зареєстрували через Дію майже 230 тис. нових ФОПів
10:39
Оновлено
ракета Vulcan Centaur
Місія на Місяць: на космічному кораблі стався збій у руховій установці
10:39
Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону споживання м'яса собак
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 січня: скільки коштують долар та євро
10:27
Верховна Рада
До Ради подали п’ять законопроєктів про мобілізацію
10:25
Ексклюзив
ЗСУ
На 2 тис. наших пострілів росіяни застосовують до 12 тис. боєприпасів, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
10:17
Олександр Дубінський
Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Сценарії 2024 року: завершення війни, джокери та ризики
10:06
Оновлено
monobank
У застосунку Monobank стався збій
09:53
Оновлено
Ракетний удар РФ по Україні 8 січня: кількість загиблих зросла
09:47
Берегова охорона Філіппін
Країни ASEAN розробляють кодекс поведінки на тлі суперечок з Китаєм у Південнокитайському морі
09:40
Ексклюзив
Генічеськ
На ТОТ Херсонщини є серйозні проблеми з енергопостачанням, - речник ОВА Толоконніков
09:24
Ексклюзив
Ймовірно, Росія отримала обмежену партію реактивних БПЛА Shahed, - Згурець
09:21
лікар
У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків захворювання на грип і COVID-19
09:13
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Для стримування РФ від нападу: Швеція направить війська до Латвії
09:06
У 2023 році від вибухів у світі постраждала рекордна кількість цивільних
08:47
дистанційне навчання
Лісовий: понад 300 тис. дітей та 60 тис. вчителів потребують ґаджетів для дистанційного і змішаного навчання
08:44
Оновлено
Джастін Трюдо
Збиття літака МАУ в Ірані: прем'єр Канади зустрівся із родичами загиблих
08:40
Прапор Словаччини
Словаччина визначила дату виборів президента
08:34
Оновлено
корабель рф
Окупанти вивели у Чорне море 2 кораблі, ракетоносії на бойовому чергуванні відсутні
08:24
росія дипломат
У РФ опитування показали зниження підтримки війни проти України, - ISW
08:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Навчитися долати страх
07:57
Білий Дім
У ворота Білого дому врізалася автівка: водія затримали
07:50
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 18 крилатих ракет, 5 танків і 820 військових, - Генштаб
07:23
суддя_суддівська мантія
Вважав участю в джихаді: у США росіянин зізнався у фінансуванні тероризму
07:02
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму
Понад €56 млрд збитків: Україна вимагатиме від РФ компенсації за шкоду довкіллю
06:41
Гроші
Україна у 2023 році виплатила роботодавцям 181 млн грн за працевлаштування понад 14 тис. ВПО
06:19
Японія землетрус
Кількість жертв потужного землетрусу в Японії зросла до 180 людей
05:50
міністр оборони США Ллойд Остін
Остін продовжує перебувати у лікарні: у Пентагоні розповіли подробиці хвороби міністра
05:18
Китай Тайвань
Китай посилив військову активність поблизу Тайваню напередодні виборів на острові
04:50
ППО
В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України
04:22
залізниця світ росія
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
03:54
В'ячеслав Гладков
Влада Бєлгорода повідомила про нові обстріли: є постраждалі та руйнування
03:26
світ Бразилія ДТП
Загинули щонайменше 25 людей: у Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV