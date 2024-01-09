Путінський режим готується до бунтів по всій Росії, - військовий експерт Притула

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Скоріше за все режим в Кремлі почне мобілізацію після президентських виборів. Тобто десь у квітні вони знову полізуть по всіх напрямках фронту. Полізуть масово і звісно отримають відповідь. Тому поки їхні 200-ті будуть розвозитись по всій території Російської Федерації, тоді буде зростати невдоволення населення. Під кінець року, ймовірно, на РФ чекає бунт", - пояснив Притула.

Експерт вважає, що путінський режим заздалегідь готується до бунтів по всій території РФ

"В Кремлі чудово розуміють, що нова хвиля мобілізації й цинкові гроби по всій території РФ може призвести до бунтів. Вони до цього готуються. Звісно ж вони будуть подавляти ці бунти. Саме для цього вони вже тривалий час готують свої приватні військові кампанії. Тобто, політичне керівництво РФ заздалегідь готується до масових заворушень по всій території Росії. Оскільки росіяни не проти війни з Україною, а проти своєї участі у цій війні. Тому чим більше їх поїде з України в гробах, тим більше буде наростати невдоволення російського населення", - додав він.