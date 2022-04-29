Вже 27 іноземних дипломатичних представництв повернулось у Київ, - Зеленський

Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України.

"Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіменс сьогодні повернулася в Київ. Зараз вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці нашої держави і це надзвичайно важливий жест підтримки нашої країни, за який ми усім їм вдячні. Такі жести, разом з потужною оборонною, фінансовою і політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніша необхідність припинити війну – програш окупантів безальтернативний.", - розповів Володимир Зеленський.

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