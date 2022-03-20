Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
Наразі розслідування почали Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.
Про це поінформувала генпрокурор Ірина Венедіктова у Твіттері, інформує Еспресо.TV
"Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.
Відповідно до міжнародного кримінального кодексу, прокуратура тієї чи іншої держави може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.
Міжнародний кримінальний суд на початку березня за зверненням 39 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів внаслідок вторгнення РФ в Україну.
7 березня у Міжнародному суді ООН у Гаазі почалися слухання за позовом України до Росії у справі щодо обвинувачень в геноциді.
16 березня Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Водночас Росія заявила, що не виконуватиме рішення суду.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що петиція про створення "Нового Нюрнбергу", трибуналу про розслідуванні злочинів проти людяності з боку Росії, набрала 1 млн. підписів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе