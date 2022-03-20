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Головна війна з Росією Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

20 березня, 2022 неділя
20:08
війна з Росією Ірина Венедіктова

Наразі розслідування почали Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

Про це поінформувала генпрокурор Ірина Венедіктова у Твіттері, інформує Еспресо.TV

"Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.

Відповідно до міжнародного кримінального кодексу, прокуратура тієї чи іншої держави може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

Міжнародний кримінальний суд на початку березня за зверненням 39 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів внаслідок вторгнення РФ в Україну.

7 березня у Міжнародному суді ООН у Гаазі почалися слухання за позовом України до Росії у справі щодо обвинувачень в геноциді.

16 березня Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Водночас Росія заявила, що не виконуватиме рішення суду.

  • Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що петиція про створення "Нового Нюрнбергу", трибуналу про розслідуванні злочинів проти людяності з боку Росії, набрала 1 млн. підписів.

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розслідування
злочини проти людяності
Ірина Венедіктова
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