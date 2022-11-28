Про це він розповів в етері Еспресо.



"Вже півтора року немає українського посла у Пекіні. Однак, зараз це можна списувати на те, що триває війна. Адже посол у Китаї пан Камишев помер на робочому місці ще у першій половині 2021 року (14 лютого 2021 року на 65-му році життя помер посол України у Китаї Сергій Камишев – ред.). І після того ми з країною, яка для нас є найголовнішим економічним партнером за показниками обсягів торгівлі, не відновили оперативно зв'язок. До того ж у Китаї та і на всьому Сході до подібних речей ставляться надзвичайно серйозно", - прокоментував політолог.



Євген Магда зауважив, що потрібна людина, яка спроможна вибудовувати з Китаєм ефективні відносини, а не просто відігравати якусь роль статиста - статист там не потрібен. Потрібний фахівець, що буде викликати до себе довіру та створювати модель якогось діалогу з Китаєм, бути достатньо переконливим і намагатися надавати певну інформацію швидше за своїх російських візаві.

24 листопада Китай ще раз закликав Україну та РФ до переговорів

25 листопада видання The Spectator повідомило, що США заборонили передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від "ядерки"

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