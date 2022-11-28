Вже півтора року немає українського посла у Пекіні, але статист там не потрібен, - політолог Магда
Євген Магда, директор Інституту світової політики, зазначив, що на посаду посла у Китаї потрібна людина, яка спроможна створити діалог з Пекіном та надавати інформацію швидше за російських візаві
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вже півтора року немає українського посла у Пекіні. Однак, зараз це можна списувати на те, що триває війна. Адже посол у Китаї пан Камишев помер на робочому місці ще у першій половині 2021 року (14 лютого 2021 року на 65-му році життя помер посол України у Китаї Сергій Камишев – ред.). І після того ми з країною, яка для нас є найголовнішим економічним партнером за показниками обсягів торгівлі, не відновили оперативно зв'язок. До того ж у Китаї та і на всьому Сході до подібних речей ставляться надзвичайно серйозно", - прокоментував політолог.
Євген Магда зауважив, що потрібна людина, яка спроможна вибудовувати з Китаєм ефективні відносини, а не просто відігравати якусь роль статиста - статист там не потрібен. Потрібний фахівець, що буде викликати до себе довіру та створювати модель якогось діалогу з Китаєм, бути достатньо переконливим і намагатися надавати певну інформацію швидше за своїх російських візаві.
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