Китай ще раз закликав Україну та РФ до переговорів

Про це сказав заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг на засіданні Радбезу ООН, передає платформа Управління ООН із координації гуманітарних питань.

Він висловив стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.

"У конфлікті та на війні немає переможця, і діалог та переговори - єдиний шлях уперед", - наголосив Шуанг.

Так, Китай закликає сторони виявляти стриманість, уникати дій, що загострюють конфронтацію, та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародна спільнота має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму, вважає він.

А ще представник Китаю закликав сторони діяти з розсудливість, докладати всіх зусиль, аби запобігти ядерній кризі.

Наприкінці жовтня міністр закордонних справ Китаю у ході розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном закликав Росію та Україну активізувати дипломатичні зусилля та "не зачиняти двері для переговорів".

Вже в Індонезії на полях саміту G20 президент США Джо Байден 14 листопада зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. А 15 листопада рід час двосторонньої зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном лідер Китаю підтвердив позицію Пекіна про необхідність проведення мирних переговорів для припинення війни в Україні.

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