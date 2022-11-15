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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Макрон закликав Китай об'єднатися з Францією заради припинення війни в Україні

Макрон закликав Китай об'єднатися з Францією заради припинення війни в Україні

15 листопада, 2022 вiвторок
08:13
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і зауважив, що країни мають об’єднати зусилля для припинення війни в Україні

Про це повідомляє The Guardian.

Так, Макрон закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна посадити Росію за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Він попросив "передати повідомлення президенту Путіну, щоб уникнути ескалації та серйозно повернутися за стіл переговорів", повідомили журналістам у президентстві Франції після переговорів лідерів.

Також президенти зустрілися в кулуарах саміту G20, де Макрон заявив, що їм необхідно об’єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну".

Пізніше, у вступному слові Цзіньпін не згадував Україну напряму, але закликав Францію і Китай разом "підтримувати дух незалежності, автономії, відкритості та співробітництва" у світі.

  • У Індонезії на полях саміту G20 президент США Джо Байден 14 листопада зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Байден заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни. Президент США вважає, що контрнаступ України на тимчасово окупованих РФ територіях може дещо сповільнитися, але Росії не вдасться окупувати більше українських земель.

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Росія
Китай
Франція
війна з Росією
Еммануель Макрон
Сі Цзиньпін
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