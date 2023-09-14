WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
WBC пообіцяла не призначати обов'язкового претендента на титул Тайсона Ф'юрі, аби британець міг домовитися про поєдинок з Олександром Усиком
Про це повідомляє Manchester Ewening News.
За словами президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана, організація не буде поспішати з призначенням обов'язкового претендента на бій з володарем титулу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі з Великої Британії.
"Ми призначили бій Вайлдера проти Руїса, і переможець був би обов’язковим претендентом, але цей поєдинок не відбувся. Тому обов’язкового претендента немає. Ф’юрі найкращий боєць надважкої ваги. Ми хотіли б бачити його проти Усика, тому не будемо втручатися в плани провести масштабний поєдинок за всі пояси, тому ми не поспішаємо з пошуками обов’язкового претендента", - пояснив Сулейман.
Він додав, що рішення щодо наступного захисту поясу WBC буде розглянуто після поєдинку Тайсона Ф'юрі проти бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну з Франції.
"Всі зосереджені на 28 жовтня. Щойно цей бій відбудеться, ми проведемо конвенцію WBC 12-17 листопада та ухвалимо рішення щодо надважкої ваги", - розповів Сулейман.
Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну
10-раундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC. Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Тепер француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).
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