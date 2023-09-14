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Головна Спорт WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона

WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона

14 вересня, 2023 четвер
08:32
Спорт Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)

WBC пообіцяла не призначати обов'язкового претендента на титул Тайсона Ф'юрі, аби британець міг домовитися про поєдинок з Олександром Усиком

Про це повідомляє Manchester Ewening News

За словами президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана, організація не буде поспішати з призначенням обов'язкового претендента на бій з володарем титулу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі з Великої Британії. 

"Ми призначили бій Вайлдера проти Руїса, і переможець був би обов’язковим претендентом, але цей поєдинок не відбувся. Тому обов’язкового претендента немає. Ф’юрі найкращий боєць надважкої ваги. Ми хотіли б бачити його проти Усика, тому не будемо втручатися в плани провести масштабний поєдинок за всі пояси, тому ми не поспішаємо з пошуками обов’язкового претендента", - пояснив Сулейман. 

Він додав, що рішення щодо наступного захисту поясу WBC буде розглянуто після поєдинку Тайсона Ф'юрі проти бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну з Франції. 

"Всі зосереджені на 28 жовтня. Щойно цей бій відбудеться, ми проведемо конвенцію WBC 12-17 листопада та ухвалимо рішення щодо надважкої ваги", - розповів Сулейман.

Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну

10-раундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC. Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Тепер француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).   


 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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