WBC здивувала вибором найкращого боксера року

Про це повідомляє WBC в Instagram.

Наоя Іноуе у 2022 році переміг філіппінця Ноніто Донейра та британця Пола Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в легшій вазі (до 53,5 кг)

Водночас Тайсон Ф'юрі провів два захисти титулу WBC в надважкій вазі проти посередніх суперників з Британії - Діллана Вайта та Дерека Чісори, який він переміг нокаутами. Попри це, організація визнала Ф'юрі боксером року втретє поспіль.

13 грудня Наоя Іноуе нокаутував Пола Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в легшій вазі.

14 січня Іноуе відмовився від титулів та перейшов у іншу категорію.

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