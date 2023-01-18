WBC здивувала вибором найкращого боксера року
Всесвітня боксерська рада визнала найкращими бійцями 2022 року британця Тайсона Ф'юрі та японця Наою Іноуе
Про це повідомляє WBC в Instagram.
Наоя Іноуе у 2022 році переміг філіппінця Ноніто Донейра та британця Пола Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в легшій вазі (до 53,5 кг)
Водночас Тайсон Ф'юрі провів два захисти титулу WBC в надважкій вазі проти посередніх суперників з Британії - Діллана Вайта та Дерека Чісори, який він переміг нокаутами. Попри це, організація визнала Ф'юрі боксером року втретє поспіль.
- 13 грудня Наоя Іноуе нокаутував Пола Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в легшій вазі.
- 14 січня Іноуе відмовився від титулів та перейшов у іншу категорію.
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