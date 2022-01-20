WhatsApp випробовує функцію паузи для голосових повідомлень
Месенджер WhatsApp почав Beta-тестування нової функції, яка дає змогу поставити на паузу запис голосових повідомлень
Про це пише Gadgets 360.
Нова функція дозволяє людям, які записали голосове повідомлення, зупиняти та відновлювати його під час прослуховування запису.
Потім люди зможуть скасувати або продовжити запис повідомлення.
Видання зазначає, що ця функція замінила кнопку зупинки голосового повідомлення, яка вимагала слухати весь запис.
Паузу для голосових повідомлень зараз випробовують у застосунку WhatsApp на комп'ютерах із операційною системою iOS.
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