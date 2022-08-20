Wizz Air призупиняє відновлення рейсів з Росії до ОАЕ
Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir через критику призупинила плани щодо відновлення рейсів із російської столиці Москви до Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах
Про це пише Reuters.
"Перевізник Wizz Air призупинив плани щодо відновлення польотів зі столиці росії москви в Абу-Дабі на тлі зростаючої критики з приводу рішення про відновлення польотів", - йдеться у повідомленні.
Видання повідомляє, що у заяві про призупинення польотів компанія не згадала негативну реакцію в соціальних мережах, яка включала деякі заклики до бойкоту авіакомпанії, а згадала лише про "обмеження в ланцюжку постачання галузі".
У Twitter авіакомпанія відповіла на критику, заявивши, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.
Журналісти додають, що європейські перевізники припинили польоти до РФ, а російським авіакомпаніям заборонено влітати в повітряний простір Європейського Союзу в межах санкцій Заходу через конфлікт, який Москва називає "спеціальною військовою операцією". ОАЕ не вводили санкцій проти Росії, натомість заявили, що прагнуть зберігати нейтральну позицію.
- 9 серпня авіакомпанія WizzAir заявила, що з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.
- 11 серпня угорський перевізник запропонував для українців 100 тисяч безкоштовних квитків на тлі заяви про відновлення польотів до Росії.
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