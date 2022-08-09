Угорський лоукостер Wizz Air з жовтня запланував польоти з Москви в Абу-Дабі

Про це свідчить система бронювання авіакомпанії Wizz Air.

Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому.

Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.

12 травня авіакомпанія Wizz Air повідомила, що надасть 10 тис. безкоштовних квитків до Великої Британії для українських біженців.

24 червня стало відомо. Що WizzAir надаватиме безкоштовні квитки українським біженцям до кінця червня.

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