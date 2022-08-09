Угорський лоукостер Wizz Air з жовтня запланував польоти з Москви в Абу-Дабі
Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви
Про це свідчить система бронювання авіакомпанії Wizz Air.
Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому.
Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.
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- 24 червня стало відомо. Що WizzAir надаватиме безкоштовні квитки українським біженцям до кінця червня.
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