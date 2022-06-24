WizzAir надаватиме безкоштовні квитки українським біженцям до кінця червня

Про це повідомляють на платформі VisitUkraine та lowcostavia.

"Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про продовження терміну дії спільної ініціативи з неприбутковими організаціями Choose Love, The Shapiro Foundation, The SteveMorgan Foundation та USPUK до кінця червня 2022 року. Відтак, ще 4 500 безкоштовних квитків доступні для українських біженців, котрі прямують до Великобританії у рамках візової схеми британського уряду "Житло для України" до 30 червня", - йдеться у повідомленні.

Безкоштовні квитки доступні за 61 напрямком із вильотом з Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини, Румунії до Великої Британії. Пропозиція покриває 1 одиницю ручної поклажі і 1 одиницю багажу вагою до 32 кг. Забронювати квитки можна за посиланням.

12 травня авіакомпанія Wizz Air повідомила, що надасть 10 тис. безкоштовних квитків до Великої Британії для українських біженців

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