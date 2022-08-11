Wizz Air надає 100 тис. безкоштовних подорожей для українців. Перед тим компанія відкрила продаж квитків до Росії

Про це повідомляють на сайті авіакомпанії.

Забронювати польоти можна з 15 вересня до 8 грудня 2022 року. Квитки доступні на понад 800 напрямків. Можна забронювати безкоштовний рейс до будь-якої країни Європи та Грузії. Для цього потрібно мати паспорт громадянина України і міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID–19.

Під час завершення бронювання вам буде запропоновано ввести дані кредитної або дебетової картки, навіть якщо загальна ціна становить 0 євро. Це вимога системи бронювання, яку не можна пропустити. Гроші з банківського рахунку не зніматимуться.

9 серпня ми писали, що авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому.

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