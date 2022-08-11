Wizz Air надає 100 тис. безкоштовних подорожей для українців. Перед тим компанія відкрила продаж квитків до Росії
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запропонувала для українців 100 тисяч безкоштовних квитків на тлі заяви про відновлення польотів до Росії
Про це повідомляють на сайті авіакомпанії.
Забронювати польоти можна з 15 вересня до 8 грудня 2022 року. Квитки доступні на понад 800 напрямків. Можна забронювати безкоштовний рейс до будь-якої країни Європи та Грузії. Для цього потрібно мати паспорт громадянина України і міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID–19.
Під час завершення бронювання вам буде запропоновано ввести дані кредитної або дебетової картки, навіть якщо загальна ціна становить 0 євро. Це вимога системи бронювання, яку не можна пропустити. Гроші з банківського рахунку не зніматимуться.
- 9 серпня ми писали, що авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому.
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