Wizz Air зупинив польоти з Одеси до столиці ОАЕ через низький попит на маршрут

Про це йдеться на сайті avianews.com.



"Wizz Air постійно стежить за ефективністю та попитом на свої маршрути, щоб пропонувати ті з них, які краще відповідатимуть запитам пасажирів", - заявили у компанії.



Відомо, що останній рейс Одеса-Абу-Дабі Wizz Air здійснив у січні.



"Спочатку передбачалося, що авіакомпанія зробить перерву на зимовий сезон та відновить польоти у літню навігацію. Однак у результаті напрямок Одеса-Абу-Дабі зовсім зник зі списку маршрутів Wizz Air. Таке зазвичай відбувається, коли авіакомпанія вирішує остаточно закрити маршрут", - пишуть у виданні.



За даними системи бронювання Wizz Air, авіакомпанія не зупиняла розвитку мережі маршрутів. Нещодавно у неї з'явилися два нові напрямки з Абу-Дабі до Росії - Москви і Краснодара.



У Wizz Air уточнили, що повідомили пасажирів скасованих рейсів Одеса-Абу-Дабі - їм запропонували обрати альтернативні рейси чи отримати повне повернення коштів.



"Ще одна опція передбачає, що 120% вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для придбання нових квитків та послуг авіакомпанії за умови, що у бронюванні є пасажир, на ім'я якого зараховано кредит", - зазначило видання avianews.com.

Нагадаємо, що Lufthansa переносить нічні рейси до Києва. Бояться нападу Росії.

Крім того, Ryanair прогнозує зростання цін на авіаквитки цього літа.