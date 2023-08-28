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XXXII Економічний форум у Карпачі все ближче

28 серпня, 2023 понедiлок
17:01
Економіка

Економічний форум у Карпачi - це найбільша економічна та політична конференція в Центрально-Східній Європі, місце, де вже понад 30 років зустрічаються люди, які мають вирішальний вплив на долю Польщі, Європи та Світу. Гостями Форуму є представники з понад 60 країн з різними інтересами, історіями та прагненнями

У цьогорічному XXXII Форумі, девізом якого є "Нові Цінності Старого Континенту – Європа на порозі змін", візьмуть участь понад 5 000 учасників з Європи, США, Азії та Африки. Серед запрошених гостей - президенти, прем'єри, політичні діячі, мери міст, представники бізнесу та неурядових організацій, експерти та митці. Цього року у Форумі візьмуть участь ключові фігури зі сфер політики, економіки та соціальних питань. 

Під час XXXII Економічного форуму заплановані численні дискусії в рамках близько 470 тематичних заходів, серед яких провідними темами будуть питання безпеки, енергетики та міжнародної політики. Як і в попередні роки, у програмі Форуму заплановані дискусії в рамках Форуму Охорони Здоров'я, Форумів Регіонів, Бізнесу та Управління, а також Сталого Розвитку.

Особливу увагу буде приділено темам, присвяченим відновленню України. Агресія Російської Федерації проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію в Центральній та Східній Європі. Війна і масштабні руйнування тепер є проблемою не лише для України, але й для всього західного світу. Які механізми підтримки України необхідно залучити прямо зараз, щоб вже віданні жертви не були марними? Відновлення України є величезним викликом, тому всі західні країни повинні бути до цього залучені, а особливо важливою сьогодні видається співпраця між Польщею, США, ЄС та Україною, яка має ключове значення. У зв'язку з цим на Форумі будуть розглядатися питання впливу війни на глобальну архітектуру безпеки, боротьби з дезінформацією, перспективи інтеграції в ЄС і НАТО, покарання Росії за військові злочини та майбутнє українських міст і регіонів.

Інтегральною частиною щорічних видань Економічного форуму є також нагородження видатних та авторитетних діячів. Програмна Рада нагородить лауреатів у трьох категоріях: "Людина Року", "Організація Року" та "Неурядова Організація Року Центрально-східної Європи".

Важливим елементом Економічного форуму є щорічна презентація Звіту Варшавської Школи Економіки. Цього року, в VI виданні звіту буде представлено наукове дослідження про стан польської та європейської економіки у 2023 році. Звіт окреслює ключові проблеми та виклики, що стоять перед економіками країн, зокрема Центральної та Східної Європи. У ньому обговорюються такі теми, як: вплив війни та пандемії на економіку європейських країн, аналіз впливу рівня інвестицій на розвиток, проблема високої інфляції, зміни, що відбуваються у фіскальній політиці, загрози харчовій безпеці, доступ до цифрових технологій в охороні здоров'я, безпека та енергетичне майбутнє Європи, зміни на ринку праці, а також зміни в тенденціях споживання. Звіт є унікальним виданням, яке можна замовити під час реєстрації на Економічний Форум.

Триденний Форум у Карпачі також буде доповнений насиченою культурною та розважальною програмою, яка проходитиме щодня після конференції і включатиме концерти, кінопокази, авторські зустрічі та презентації туристичних атракцій регіону. Надзвичайно цікавою обіцяє бути і серія авторських зустрічей та розмов з експертами.

Організатором Економічного Форуму виступає Фонд "Інститут Східноєвропейських Досліджень": https://www.forum-ekonomiczne.pl/

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