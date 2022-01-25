Я хочу пробитися в Лігу чемпіонів, - найдорожчий футболіст "Металіста" заінтригував амбітними планами на наступний сезон

Про це повідомляє "Футбол NEWS".



За словами Касареса, зараз його ціль - вийти в УПЛ, а вже після цього - пробитися в єврокубки.



"Хочу разом із командою вийти в УПЛ і наступного сезону пробитися до єврокубків – Ліги Європи або Ліги чемпіонів. Я нещодавно приєднався до команди та практично нікого не знаю, але впевнений, що дуже швидко це виправлю. Розумію, що за фізичними кондиціями я можу трохи відставати від команди. Наполегливо працюватиму і планую взяти участь у спарингу наприкінці тижня", – сказав еквадорець.



Хуан Касарес перейшов у харківський "Металіст" у цьому місяці на правах вільного агента. Еквадорський півзахисник одразу став найдорожчим футболістом команди, він оцінюється у 2 млн євро.

Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.