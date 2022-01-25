Я хочу пробитися в Лігу чемпіонів, - найдорожчий футболіст "Металіста" заінтригував амбітними планами на наступний сезон
Еквадорський новачок харківського "Металіста" Хуан Касарес похизувався, що має амбітні плани на наступний сезон
Про це повідомляє "Футбол NEWS".
За словами Касареса, зараз його ціль - вийти в УПЛ, а вже після цього - пробитися в єврокубки.
"Хочу разом із командою вийти в УПЛ і наступного сезону пробитися до єврокубків – Ліги Європи або Ліги чемпіонів. Я нещодавно приєднався до команди та практично нікого не знаю, але впевнений, що дуже швидко це виправлю. Розумію, що за фізичними кондиціями я можу трохи відставати від команди. Наполегливо працюватиму і планую взяти участь у спарингу наприкінці тижня", – сказав еквадорець.
Хуан Касарес перейшов у харківський "Металіст" у цьому місяці на правах вільного агента. Еквадорський півзахисник одразу став найдорожчим футболістом команди, він оцінюється у 2 млн євро.
Відроджений "Металіст" набрав 53 бали за 20 матчів першої ліги і з відривом у 20 очок від третього місця лідирує в турнірній таблиці.
- 20 грудня стало відомо, що бразильський вінгер Тайсон може повернутись у харківський "Металіст".
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