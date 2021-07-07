"Я помилився": Смілянський про "зарплати понад $1000" у листонош Укрпошти
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський спростував свої слова про те, що деякі листоноші заробляють $1000 на місяць
Про це він написав у своєму Facebook.
Смілянський спростував свої слова про те, що деякі листоноші Укрпошти отримують $1000 в місяць завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.
“Із зарплатою (з урахуванням премій) в $1000 я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла при мені більш ніж в 2 рази (з $110 до $250 + без премій), але ще явно не досягла $1000”, — зазначив Смілянський.
За його словами, деякі листоноші продають товарів і послуг в місяць на $1000 (28 000 грн), а не отримують цю суму як зарплату. З урахуванням премій ці листоноші отримують 10−11 тис. грн на місяць.
“Тому приношу свої вибачення, якщо така цитата когось із листонош образила”, — зауважив Смілянський.
Водночас він додав, що в Укрпошті є інші робочі спеціальності з зарплатою до $1000 доларів і вище — водії, кур'єри, сортувальники, "але про них в цитаті не йшлося".
Також Смілянський підкреслив, що зарплати листонош Укрпошти за останні кілька років виросли незважаючи на падіння обсягів їх роботи (письма, газети, пенсіонери) на 15- 50%.
- Нагадаємо, раніше генеральний директор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють понад $1000 в місяць.
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