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"Я працюю в Польщі" - вийшов посібник для українців в Польщі

27 березня, 2023 понедiлок
12:13
Світ

В Польщі вийшла електронна книга "Я працюю в Польщі", яка покликана допомогти українцям зорієнтуватися на польському ринку праці

Видання містить не лише поради щодо пошуку роботи, але й інформацію з юридичних питань, інтерактивну базу даних, перелік вакансій, установ та організацій, до яких можна звернутися за консультацією, а також координацію процесів працевлаштування, оформлення документів та визнання дипломів про вищу освіту. Повідомляє телеканал “Еспресо”

Електронна книга, доступна українською та польською мовами, була створена Інститутом стратегічних досліджень за співфінансування програми RITA, ініціативи Польсько-Американського Фонду Свободи, що реалізується Фондом "Освіта для демократії". Посібник складається з восьми розділів, включаючи додаткову частину, присвячену охороні здоров'я та соціальним виплатам для українців у Польщі.

Вероніка Пьотровська, координатор Інституту стратегічних досліджень та співавтор книги, зазначила: "У ці складні часи українці потребують підтримки, в тому числі у сфері знань про працевлаштування за кордоном. Щоб їм було легше орієнтуватися на польському ринку праці, ми створили електронну книгу "Я працюю в Польщі", яка є вичерпним путівником, своєрідним збірником знань".

Електронна книга отримала позитивні відгуки від українців, які переїхали до Польщі. Пані Світлана, вчителька за фахом, переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, зазначила: "Посібник містить інформацію про працевлаштування, отримання карти перебування, медичне обслуговування - це головне. Я вважаю, що ця інформація потрібна". Пані Олена, яка переїхала до Кракова минулого року, сказала: "Там дуже багато корисної інформації. Важливо, щоб про книгу дізналося якомога більше людей".

Загалом, електронна книга "Я працюю в Польщі" надає цінну інформацію та рекомендації для українців у Польщі, допомагаючи їм орієнтуватися на польському ринку праці та покращувати якість свого життя. 

Електронну книгу можна завантажити, відкрити, переглянути, прочитати й отримати безкоштовно.
 

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