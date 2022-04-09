“Я проти наступу на свободу слова та незалежні медіа!” - співак Павло Табаков

“Я вважаю, що в часі війни українці мають мати різносторонню різнобічну об’єктивну інформацію з мас-медіа. Дізнався, що деякі телеканали почали відключати з сітки цифрового мовлення, зокрема йдеться про телеканал Еспресо.

Я хочу висловити підтримку всім працівникам, всім журналістам каналу і сказати, що я проти наступу на свободу слова, на незалежні медіа. І попросив би включити їх назад в українську сітку цифрового мовлення!

Дякую всім, хто мене почув!

Слава Україні!” - йдеться у зверненні.



