Відео зі словами Кадирова у неділю, 7 травня 2023 року, оприлюднив російський журналіст Ілля Шепелін.

Рамзан Кадиров наголосив на неприпустимості відходу вагнерівців з Бахмута рівно опівночі 10 травня, як попередньо погрожував Пригожин, посилаючись на нібито "снарядний голод".

"Женя, я хочу сказати, поки ми не дійдемо до позицій, поки я не роздам усі позиції, ти будеш в обороні. І коли ми почнемо наступати, тільки тоді ми визначимо, куди тобі йти далі. Ми повинні повністю змінити хід ситуації. Ти мені завжди казав, що живеш за чоловічими правилами. Тому я тобі за поняттями кажу: ти маєш зробити те, те й те. З тобою зв'яжуться люди і тобі пояснять", - сказав Кадиров.

Також російський глава Чечні заявив, що Пригожин залишив для його бійців найважчі ділянки фронту.

"Він узяв гарне місце, зручне для себе. Інші... складні місця, треба йти. Це останній бій", зазначив Рамзан Кадиров.

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Одночасно він не погодився з твердженням Пригожина, що українське місто Попасна (Луганщина) захопили "вагнерівці".

"Ти сказав, що ви взяли Попасну. Я тобі офіційно заявляю: у Попасній брали участь ми усі. Ми усі були там і наші загони взяли Попасну. І інші місця, які тобі були погані... треба було братське плече, ти звертався до братів-чеченців", - заявив Кадиров.

"Мені прикро, що мій брат (Пригожин - ред.) так поводиться", - нарік Кадиров.

Наприкінці відео він ще раз закликав ватажка "Вагнера" не тікати з позицій у Бахмуті, оскільки вагнерівці - це "дуже необхідні, потрібні люди" , зокрема тому, що вони "знають місцевість".

"Якщо ви залишитеся з нами, то я обіцяю, що ми дамо більше, створимо кращі умови, ніж сьогоднішні у вас, і постараємося, щоб у вас все було на вищому (рівні - ред.)", - підсумував Рамзан Кадиров.