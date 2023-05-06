"Де у нас таджицькі батальйони?" Депутат Держдуми РФ пропонує відправляти на фронт трудових мігрантів

За його словами, він розпочав вивчати питання "де у нас таджицькі батальйони", поінформував комуніст у себе в ТГ-каналі.

Матвеєв готує поправки, оскільки незадоволений тим, що "там (на війні Росії з Україною - ред.) помирають за батьківщину чоловіки з корінних народів Росії, насамперед росіяни, яких тут заміняють сотні тисяч азіатів".

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При цьому таджицьке національне законодавство також не допускає призову на службу осіб із подвійним громадянством. Тому "таджики масово набувають російськое громадянство", додає член Державної думи Росії.

"Зрозуміло, що за в царського часу, і за Другої світової війни народи Середньої Азії в армію масово не призовали, але тоді в кожній російській родині було по 6-7 дітей, а зараз такі сім'ї саме у середньоазіатських народів", - зазначив Матвеєв.

На думку депутата, "якщо вся справа у подвійному громадянстві (заробітчан з країн Середньої Азії - ред.), його треба або забороняти, або коригувати норму про можливість мобілізації цих осіб".