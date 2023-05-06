"Де у нас таджицькі батальйони?" Депутат Держдуми РФ пропонує відправляти на фронт трудових мігрантів
Депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвеєв запропонував масово мобілізувати уродженців Середньої Азії, які отримали російське громадянство
За його словами, він розпочав вивчати питання "де у нас таджицькі батальйони", поінформував комуніст у себе в ТГ-каналі.
Матвеєв готує поправки, оскільки незадоволений тим, що "там (на війні Росії з Україною - ред.) помирають за батьківщину чоловіки з корінних народів Росії, насамперед росіяни, яких тут заміняють сотні тисяч азіатів".
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При цьому таджицьке національне законодавство також не допускає призову на службу осіб із подвійним громадянством. Тому "таджики масово набувають російськое громадянство", додає член Державної думи Росії.
"Зрозуміло, що за в царського часу, і за Другої світової війни народи Середньої Азії в армію масово не призовали, але тоді в кожній російській родині було по 6-7 дітей, а зараз такі сім'ї саме у середньоазіатських народів", - зазначив Матвеєв.
На думку депутата, "якщо вся справа у подвійному громадянстві (заробітчан з країн Середньої Азії - ред.), його треба або забороняти, або коригувати норму про можливість мобілізації цих осіб".
- Нагадаємо, власник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин анонсував на 10 травня 2023 року свій відхід з окупованої частини українського міста Бахмут (Донеччина). Замість своїх найманців він покликав туди солдат Рамзана Кадирова.
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